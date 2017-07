Willian pede cabeça fria após revés e projeta recuperação em Derby

O Cruzeiro interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro durante a tarde deste domingo. Após o revés por 2 a 1 diante do time celeste no Mineirão, o atacante Willian pediu calma e já projetou o clássico contra o Corinthians.

Dominado no primeiro tempo, o Palmeiras sofreu gols de Thiago Neves e Hudson. Na etapa complementar, por meio do próprio Willian, o time alviverde chegou a diminuir a diferença. Sem correr grandes riscos no campo de defesa, o Cruzeiro marcou o terceiro com Élber.

“É difícil a gente falar depois do jogo. Temos que nos acertar e refletir de cabeça fria com o Cuca. A gente sabia que seria um jogo difícil. Começamos bem, até conseguindo chegar mais do que eles e acabamos tomando dois gols”, comentou Willian ao Sportv.

“No segundo tempo, tivemos uma reação positiva. Conseguimos fazer o gol e depois pecamos um pouco nas bolas de cruzamento. Não estávamos conseguindo chegar. É erguer a cabeça e descansar para o clássico”, acrescentou o atacante, artilheiro do Palmeiras na temporada com 12 jogos.

O confronto entre Palmeiras e Corinthians está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, com torcida única no Estádio Palestra Itália. Invicto no Campeonato Brasileiro, o time alvinegro lidera com 32 pontos ganhos, 13 a mais que o rival alviverde, quarto colocado.

“Sabemos que o Corinthians está fazendo uma campanha fora do normal. É claro que em alguma hora eles vão tropeçar e quarta-feira temos a chance de vencê-los. É claro que com todo respeito, mas, diante do nosso torcedor, que possamos fazer uma grande partida. Não adianta pensar em tirar os 13 pontos de uma vez”, ensinou Willian.

Liberado para cuidar do filho de três anos, vitimado por um acidente doméstico, o meia Alejandro Guerra desfalcou o Palmeiras nas derrotas contra Barcelona de Guaiaquil e Cruzeiro. Com a criança melhor, e expectativa é que o venezuelano volta a treinar nesta semana.