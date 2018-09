Willian exalta união e assistência de Deyverson para seu gol

O elenco do Palmeiras está unido. Após a vitória contra o Atlético-PR, no Allianz Parque, Willian, autor do primeiro gol palestrino, destacou o companheirismo do elenco e exaltou a assistência de Deyverson no lance.

“Tenho que parabenizar o Deyverson pela forma que entrou no jogo, preocupado realmente em ajudar nossa equipe. Ele tem espírito de luta, é um cara guerreiro, que não tem bola perdida. Também tem sua qualidade e ficamos felizes que o pessoal que está no banco tem que entrar dessa forma para poder fazer a diferença”, afirmou o atacante, dirigindo as palavras ao companheiro.

“Parabéns pela sua inteligência (Deyverson), pela sua qualidade, por entender o movimento que fiz e fui feliz na finalização. Depois, não me consagrou ali que dei um passe para ele poder fazer o gol (risos). Mas o Santos fez uma bela defesa e o importante é que conseguimos uma grande vitória”, completou.

Com uma formação A e outra B, o Palmeiras de Felipão soma 76,6% de aproveitamento. São sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, sendo esta, com classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, diante do Cerro Porteño.

“Ficamos felizes. Independente de quem faça os gols, o mais importante é ver a alegria de todos os companheiros, da nossa comissão. Todo o mundo se abraçando e dando os parabéns. Não só pela vitória, mas pela forma que estamos terminando os jogos, com muita entrega, espírito de luta incrível. É assim que vamos construindo uma verdadeira família vitoriosa, onde o respeito e a humildade prevalecem. As coisas estão acontecendo por causa disso”, finalizou Bigode.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. A tendência é que o Verdão utilize a maior parte de sua equipe B contra o maior rival, que não terá o demitido Osmar Loss no banco de reservas.

