Willian esquece São Paulo e pede erro zero contra o Colo-Colo

Parte da torcida do Palmeiras pode estar com o pensamento já voltado para o jogo de sábado, contra o São Paulo, que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, uma vez que o Verdão sustenta uma vantagem considerável para enfrentar o Colo-Colo nesta quarta-feira. Não é o caso dos jogadores.

“Nosso foco total é na quarta-feira, não adianta querer falar do São Paulo, do clássico e sua importância, se temos uma grande oportunidade de vencer na quarta-feira e ir para uma semifinal de Libertadores. Estamos todos focados para aproveitar a oportunidade, fazer um grande jogo e se Deus quiser passar para a semifinal, aí sim mudar a chavinha para o jogo de sábado, que também tem uma baita importância”, afirmou o atacante Willian.

O Alviverde pode perder por até um gol de diferença nesta quarta que mesmo assim estará na semifinal da Copa Libertadores. No jogo de ida, em Santiago, a equipe brasileira venceu por 2 a 0, mas Willian espera ainda mais dificuldade para o duelo no Allianz Parque.

“Toda a euforia deixamos para o torcedor, aqui temos de ter respeito e seriedade, sabendo que não tem nada definido. Vamos ter dificuldade, ainda mais do que lá, temos de estar mobilizados e preparados para fazer um grande jogo. Aproveitar a vantagem, ser inteligente para atingir nossos objetivos, dar um respaldo ao torcedor e classificar para a semifinal, que é a nossa meta”, falou o camisa 29.

“A gente não pode criar nenhuma margem de erros para os adversários. Sabemos que tivemos um grande resultado no Chile, mas o Colo-Colo é um time de experiência, com jogadores de qualidade. Temos de estar preparados para um grande jogo, sabendo valorizar a vantagem, mas em campo temos de nos impor e dar o máximo de dificuldade para o Colo-Colo. A equipe está muito bem, que quarta não seja diferente para conseguir a classificação”, finalizou.