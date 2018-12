Weverton vê Seleção como consequência: “Não tira meu sono”

Weverton encerrou a temporada de 2018 como unanimidade na meta do Palmeiras, mesmo com a concorrência de dois nomes de peso como os de Fernando Prass e Jaílson. Contratado com o currículo de campeão olímpico, o goleiro superou a competitividade interna, se firmou como titular sob o comando de Luiz Felipe Scolari e termina 2018 cotado até mesmo para voltar à Seleção Brasileira.

Para o próprio goleiro, porém, o retorno à lista de convocados de Tite é uma consequência do trabalho no Palestra Itália. Em entrevista concedida ainda no gramado do Allianz Parque após a entrega da taça e o triunfo sobre o Vitória na despedida da temporada, Weverton revelou que a possibilidade de ser chamado “não tira seu sono”.

“O Tite conhece meu trabalho, ele sabe o que faz e está fazendo um ótimo trabalho à frente da Seleção. Todo mundo sonha com Seleção, claro, mas a questão de ser convocado não tira meu sono. O importante é trabalhar, estar bem no Palmeiras e as coisas vão acabar acontecendo naturalmente. Se meu trabalho no clube for bom as oportunidades aparecem, então tenho que seguir”, disse.

Com a conquista do decacampeonato brasileiro de forma antecipada, o Palmeiras teve uma semana diferente, permeada por comemorações, que se iniciaram ainda em São Januário, se estenderam para a Academia de Futebol no domingo, permaneceram durante toda a semana e terminaram com a entrega da taça e o triunfo sobre o Vitória. Agora, os jogadores entram de férias, período que para o goleiro servirá para fazer valer o sofrimento da família durante a temporada.

“Só nossa família sabe o que foi a temporada e agora é hora de comemorar com eles. O torcedor cobra resultado com razão, a gente entende, mas a nossa família sabe o que a gente passa. Tem dia que a gente chega chateado, triste porque as coisas não aconteceram como a gente esperava é são nossos familiares que suportam isso. Agora é o momento de comemorar com eles e aproveitar para voltar ano que vem”, comentou Weverton.

“Foi uma semana de comemoração pela conquista do título antecipado e hoje acabou sendo uma grande festa. A gente tem que valorizar essa conquista, porque não foi fácil. Hoje foi um dia especial, por poder receber a taça, estar perto do nosso torcedor, nossa família. Foi especial estarmos todos juntos nesse momento e coroa uma campanha muito boa nossa no Brasileiro”, finalizou o arqueiro.