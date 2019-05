Weverton pode igualar próprio recorde pelo Palmeiras contra o Sampaio

Todo bom time começa por um bom goleiro. A frase é clichê, mas reflete absoluta realidade no Palmeiras. Na próxima quinta-feira, diante do Sampaio Corrêa, Weverton pode igualar sua própria marca de mais jogos sem sofrer gols pelo Verdão.

Em 2018, o guarda-redes palestrino ficou nove partidas sem ser vazado. A atual sequência já aponta oito duelos invictos e, portanto, se não sofrer um gol no próximo compromisso alviverde, Weverton igualará os nove jogos.

Vale ressaltar que, na última temporada, o camisa 21 passou 869 minutos sem sofrer um gol sequer. Para superar os números, portanto, além de não ser batido no próximo jogo, Weverton não poderá ser superado por mais um tempo e outros 14 minutos.

O recorde do Palmeiras, tanto em jogos como minutos, pertence a Zetti. Em 1987, ele passou 12 consecutivos sem sofrer gols e alcançou a marca de 1.238 minutos sem ser vazado.

Provavelmente com Weverton, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, no domingo, o duelo será contra a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Brasileirão.

A atual sequência de jogos Weverton sem sofrer gols:

– Palmeiras 3 x 0 Junior Barranquilla

– Melgar 0 x 4 Palmeiras

– Palmeiras 4 x 0 Fortaleza

– Palmeiras 1 x 0 Internacional

– Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño

– Atlético-MG 0 x 2 Palmeiras

– Palmeiras 4 x 0 Santos

– Botafogo 0 x 1 Palmeiras