Weverton não vê falha em gol do Cerro e celebra classifcação

Pela primeira vez após nove jogos e de forma inédita com Felipão, o Palmeiras sofreu um gol. Diante do Cerro Porteño-PAR, Weverton foi vazado no segundo tempo da derrota por 1 a 0, em lance improvável no qual Arzamendia tentou cruzamento e acertou um chute sem ângulo. Para o goleiro, não houve falha no lance.

“Pensei que a felicidade foi dele (autor do gol). Difícil chegar dali e acertar um chute daquele, goleiro nenhum vai esperar. Ao meu ver ele até errou o chute. Ninguém é imbatível ou super-herói, mas o mais importante é a classificação”, afirmou o camisa 21.

O tento paraguaio encerrou uma série de nove jogos do Palmeiras sem ser vazado. Antes do duelo, o Verdão passou intacto por Paraná (3 x 0), Bahia (0 x 0), América-MG (0 x 0), Cerro Porteño (2 x 0), Vasco da Gama (1 x 0), Bahia (1 x 0), Vitória (3 x 0), Botafogo (2 x 0) e Internacional (0 x 0). Nos dois primeiros jogos, antes da chegada de Felipão, o time foi dirigido por Wesley Carvalho (sub-20) e Paulo Turra (auxiliar).

“Era uma bola difícil, lógico que tomar gol é sempre ruim, ainda mais nesse jogo, que era dia para não tomar gol, mas eu jamais imaginei que o cara ia acertar um chute daquele. Eu me posicionei para cortar o cruzamento, da forma que eu sempre me posiciono. Tentei chegar, mas não consegui. O importante foi a classificação”, completou.

O time alviverde não tinha sua defesa vazada desde o dia 25 de julho, data em que Gilberto marcou o gol da vitória do Fluminense por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés, sofrido no Maracanã, o clube presidido por Maurício Galiotte decidiu dispensar o técnico Roger Machado.

O Palmeiras pega o Colo-Colo pelas quartas de final da Copa Libertadores, sendo o primeiro jogo no Chile, no dia 19 de setembro. Antes disso, o Verdão vai até Chapecó para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, neste domingo, às 19h, em partida válida pela 22ª Rodada do Brasileirão-2018.