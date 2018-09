Weverton e ‘Mbappé’ são novidades no treino do Palmeiras na Academia

O Palmeiras se reapresentou para os treinos na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, após vencer o Atlético-PR na noite de ontem, no Allianz Parque. Em nova atividade com apenas 15 minutos liberados para a imprensa, o Verdão teve a presença de Weverton e ‘Mbappé’ como principais novidades.

Os garotos Papagaio, Gabriel Furtado, Lincoln e Esteves, todos do sub-20, treinaram com os profissionais que atuaram menos de 45 minutos diante do Furacão. E foi justamente Esteves quem mais chamou a atenção, não por seu futebol, já que os atletas fizeram apenas atividades físicas enquanto a imprensa esteve presente, mas pelas brincadeiras.

Primeiro, Paulo Turra elogiou o garoto de forma diferente: “Boa Mbappé!”, em referência à semelhança física do lateral com o atacante francês do Paris Saint-Germain. Depois, Lucas Lima deu prosseguimento: “Valeu tartaruga ninja”. O garoto apenas sorriu e seguiu tímido nos exercícios.

Garoto Esteves é alvo de muitas brincadeiras hoje. Paulo Turra o chamou de Mbappé, e Lucas Lima se referiu ao garoto como tartaruga ninja. Acharam parecido? #GazetaVerdao pic.twitter.com/iepk9uIg9y — Bruno Calió (@b_calio) 6 de setembro de 2018

Além dos jovens, Weverton foi notícia nesta quinta-feira. O goleiro não enfrentou o Atlético-PR, seu ex-clube, por conta de dores no joelho, conforme explicou o técnico Luiz Felipe Scolari ao final do duelo que teve Fernando Prass como titular.

Mirando a ponta do Brasileiro, o Palmeiras volta suas atenções para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O Maior Campeão do Brasil soma 43 pontos. Na liderança o Internacional tem três a mais, mesmo número do São Paulo, segundo colocado pelo saldo de gols.