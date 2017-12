Weverton deverá fazer exames nesta sexta e Vinicius será emprestado

Com contrato até maio de 2018 com o Atlético-PR, o goleiro Weverton está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras. O atleticano seria o quinto goleiro no elenco do Verdão, o que fará com que Vinicius Silvestre seja emprestado para ganhar rodagem na próxima temporada.

O Palmeiras tem tudo acertado com Weverton há cerca de um mês. O goleiro, inclusive, nem foi relacionado para a última partida do Campeonato Brasileiro, em que o Palestra enfrentou o Furacão na Arena da Baixada.

Assim, restava apenas um acerto do Alviverde com o Atlético-PR para que o arqueiro pudesse ser liberado já em janeiro. Após recusar incluir atletas na negociação, os dois clubes chegaram a um acordo financeiro pelo atleta, que deverá realizar exames médicos já nesta sexta-feira.

A contratação de Weverton se deve a uma tentativa do Palmeiras de rejuvenescer as opções para o técnico Roger Machado em 2018. Atualmente, o futuro comandante conta com Fernando Prass (39), Jailson (36), e o os jovens Daniel Fuzato (20) e Vinícius Silvestre (23). O último, porém, deverá ser emprestado, conforme já havia antecipado a Gazeta Esportiva.

“O Campeonato Paulista nos limita a três goleiros na lista A. Na lista B, sim, os meninos da base, desde que sejam nascidos até 1997 e com um ano de publicação no BID. É o caso do Fuzato. Temos um projeto muito carinhoso para ele. O Vinicius, muito possivelmente, vai buscar colocação no mercado para finalizar o processo de formação jogando”, explicou o gerente de futebol do Verdão, Cícero Souza, à Rádio Transamérica.

Weverton tem passagens por Botafogo-SP, Oeste, América-RN e Portuguesa, antes de se transferir para o Atlético-PR. Em 2016, ele substituiu o lesionado Fernando Prass na Seleção Brasileira e conquistou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro.