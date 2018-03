Weverton comemora estreia pelo Palmeiras e exalta força do elenco

O Palmeiras garantiu a melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Paulista ao vencer o Ituano por 3 a 0 no domingo. A partida também marcou a estreia do goleiro Weverton com a camisa do Verdão. O jogador de 30 anos comemorou sua primeira chance de defender pela primeira vez sua nova equipe.

“Foi muito importante para mim, pois marca o início da minha história com essa camisa. É sempre bom estar em campo e, claro, não tomar gols é ainda mais especial. Melhor ainda foi sair com a vitória. É difícil jogar em Itu. Além do calor, o time deles precisava do resultado para classificar e deu muito trabalho. Tínhamos a missão de vencer para terminarmos a primeira fase com a melhor campanha e conseguimos”, afirmou.

Apesar de saber que tem vida dura pela frente na disputa com Jailson e Fernando Prass, Weverton declarou que respeita seus companheiros e destacou a força do elenco que está nas mãos do treinador Roger Machado.

“Treino muito forte para estar pronto sempre. Tive minha chance e acredito que mostrei que o Palmeiras pode contar comigo. Nossa equipe montou um elenco competitivo e de muita qualidade, onde a disputa por posições é sadia e torna o nosso time ainda mais qualificado. Respeito todos os meus companheiros e seguirei focado para ajudar o clube quando for necessário”, completou o goleiro.