Weverton celebra dois anos do Ouro olímpico e grande fase no Palmeiras

Weverton vive um momento mais do que especial no Palmeiras e, neste dia 20 de agosto, o goleiro tem ainda mais motivos para comemorar. Há exatos dois anos, ele conquistou o primeiro e único ouro olímpico da Seleção Brasileira na história dos Jogos.

Naquela oportunidade, na final contra a Alemanha no Rio de Janeiro, Weverton defendeu a última cobrança da então campeã do mundo. Neymar deu números finais àquela partida para ratificar a 1º colocação ao time de Rogério Micale.

“É sempre bom relembrar essa data, pois foi muito importante. Sempre vem à lembrança daquele dia inesquecível e que marcou as nossas histórias e a história do futebol brasileiro por ter sido algo inédito. Fico muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de ter representado a seleção naquele momento e, principalmente, ter conquistado essa medalha de ouro tão sonhada e esperada por todos os brasileiros”, afirmou o goleiro.

Com Weverton titular, o clube alviverde repetiu uma marca lograda pela última vez na temporada de 1992 e alcançou a sequência de sete jogos sem sofrer gols. O Palmeiras passou intacto por Paraná (3 x 0), Bahia (0 x 0), América-MG (0 x 0), Cerro Porteño (2 x 0), Vasco da Gama (1 x 0), Bahia (1 x 0) e Vitória (3 x 0).

“Realmente é um dia muito especial, pois me faz lembrar essa conquista tão importante para a minha carreira. Com certeza mudou a história da minha vida no futebol e o país começou a me conhecer melhor e isso me fez chegar até aqui. Se hoje eu estou vivendo esse momento especial no Palmeiras, a conquista do ouro pela seleção foi muito importante e especial em minha vida. Eu estou muito feliz por isso”, salientou.