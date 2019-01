Weverton apoia companheiros fora do Paulista: “a primeira foto nunca será igual a última”

A ainda curta, mas já vitoriosa história de Weverton no Palmeiras serve de inspiração para os atletas do vasto elenco palestrino que ficarem de fora da lista de inscritos do Campeonato Paulista. O goleiro iniciou 2018 como terceira opção do então técnico Roger Machado, mas encerrou o ano como titular da equipe decacampeã brasileira.

“A primeira foto (do time) nunca vai ser igual à última. Se a gente se desesperar porque a princípio ficar fora… Quando cheguei, o Roger me colocou como terceira opção. Eu não esperava. Mas é provar que é capaz de estar nas listas durante o ano. São muitos jogos”, afirmou.

“É provar que é capaz de estar nas listas durante o ano. São muitos jogos. É normal ficar chateado, todos querem participar. Mas falo por experiência própria, se se desperar vai acabar se precipitando, perdendo o ano. É difícil para o treinador e o clube também, porque faz alto e investimento e não pode usar todos os atletas”, completou.

O atual plantel alviverde conta com 34 nomes, mas apenas 32 estão elegíveis para formar o grupo de 26 inscritos no Campeonato Paulista – Yan entra como atleta das categorias de base e Willian está fora por estar lesionado. Assim, seis jogadores ficarão fora da disputa do Campeonato Estadual e só poderão treinar até o início da Copa Libertadores da América.

“Todo mundo tem que trabalhar para estar pronto e dar opção ao Felipão. O mais importante é ter opções boas, e isso temos. A gente está sempre à disposição para ele usar aquilo que ele acha que tem que usar. O objetivo de todos é jogar. Há uma competitividade legal entre a gente, e a decisão do Felipão a gente vai respeitar sempre”.

A atual lista do Palmeiras conta com 23 nomes. Nesta terça-feira, Carlos Eduardo e Moisés foram incluídos. Assim, Juninho, Fabiano, Jean, Matheus Fernandes, Guerra, Raphael Veiga, Hyoran, Arthur Cabral e Ricardo Goulart brigam pelas últimas três vagas.