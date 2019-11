Weverton aceita cobrança da torcida e diz: “Difícil dar explicação”

As escassas chances de título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro terminaram na tarde deste domingo. Na saída do gramado do Allianz Parque após a derrota contra o Grêmio, com o Flamengo já campeão, o goleiro Weverton aceitou a cobrança da torcida e teve dificuldades para falar sobre a situação do time alviverde.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Grêmio saiu na frente em cobrança de pênalti convertida por Everton Cebolinha. O Palmeiras empatou por meio de Bruno Henrique em mais um pênalti e tentou virar, mas acabou tomando o segundo gol de Pepê. Insatisfeita, a torcida chamou o time local de “sem vergonha”.

“Temos que procurar fazer o melhor. Infelizmente, as coisas não vêm acontecendo. A torcida está na razão dela, tem que cobrar, porque aqui não falta nada para a gente. Contamos com um bom elenco e as coisas não aconteceram nesse ano. Então, é ter paciência. É difícil até de falar e dar explicação nesse momento”, disse Weverton ao Premiere.

Com 68 pontos, o Palmeiras cai para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, já que perde do Santos no número de vitórias (20 a 19). A quatro rodadas do fim do torneio nacional, os dois paulistas não podem mais alcançar o Flamengo, líder com 81 pontos.

Com o título decidido, Weverton falou sobre as pretensões do Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. “A gente não venceu. Então, agora é manter o trabalho e tentar terminar o mais lá em cima possível”, declarou o experiente goleiro.

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o ameaçado Fluminense às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Maracanã. Até o final, o time defendido por Weverton ainda pega Flamengo (mandante), Goiás (mandante) e Cruzeiro (visitante).