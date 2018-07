Wesley revela papo com Felipão e sonho de treinar o Palmeiras

Felipão ainda não chegou ao Brasil, mas de Lisboa, já está atento ao Palmeiras. Antes do jogo contra o Paraná, o pentacampeão conversou por telefone com o técnico interino Wesley Carvalho. Fato importante para o comandante do Sub-20 do Verdão, que sonha em ser treinador da equipe no futuro.

“Felipão é um ídolo do futebol brasileiro. Conviver um ou dois anos com ele vai ser fantástico para minha carreira, muito agregador. Ontem conversamos e ele me perguntou: ‘e aí, garoto, tudo beleza? O que você está pensando’. Expliquei para ele. Ele me perguntou o que eu faria se estivesse ganhando, se estivesse perdendo… Ele falou: ‘beleza, faça o que o seu coração mandar e não escute ninguém’. Ele me deixou bem tranquilo para tomar as decisões junto com o Andrey (Lopes, auxiliar)”, contou Wesley em entrevista coletiva.

“Se você me perguntar se penso em ser treinador do Palmeiras, é lógico. Mas não tenho pressa nenhuma. Eu estava como auxiliar no Vitória, em uma zona de conforto, o que não me deixava bem. Vim para o sub-20 do Palmeiras e estou feliz com esse trabalho”, completou.

A tendência é que Luiz Felipe Scolari chegue ao Brasil na próxima sexta-feira. Na quinta, o Verdão encara o Bahia às 19h15 (de Brasília), em Salvador, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

“Isso não foi me passado ainda (quem fica no banco na quinta). Acredito que o Alexandre defina com a gente amanhã. O Turra e o Carlos estavam aqui, mas o Felipão deu total autonomia para a gente, então eles ficaram só assistindo. Vamos decidir ainda se eu vou para a Bahia, se volto para o sub-20”, finalizou.

