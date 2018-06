Vitor Hugo visita treino do Palmeiras e revê companheiros

O treino do Palmeiras desta quinta-feira, último da equipe antes da viagem ao Panamá e Costa Rica para a disputa de amistosos internacionais, contou com uma presença ilustre. Agora na Fiorentina, o ex-zagueiro do clube, Vitor Hugo, visitou a Academia de Futebol durante as atividades.

O defensor foi fotografado cumprimentando seus ex-companheiros de time em um clima descontraído. Vitor Hugo deixou o Verdão no meio de 2017, negociado por 8 milhões de euros (R$ 29,8 milhões à época).

A delegação do Palmeiras viajará para a disputa de seus amistosos internacionais preparatórios ainda nesta quinta-feira, pelo período da noite.

A primeira partida do Verdão pela excursão na América Central será já neste sábado, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Club Deportivo Árabe Unido. Na quarta-feira, o adversário será o Independiente Medellín, às 22h00. Na Costa Rica, o rival será o Liga Alajuelense, às 14h00 do dia 8 de julho.

* Especial para a Gazeta Esportiva