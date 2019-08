Vitor Hugo afirma que estreia depende de Felipão e elogia estratégia do rodízio no Palmeiras

Vitor Hugo foi apresentado na Academia de Futebol nesta quinta-feira como novo reforço do Palmeiras. O zagueiro revelou que está bem fisicamente, já que participou de boa parte da pré-temporada na Fiorentina. O novo camisa 4 do Verdão ainda afirmou que sua estreia depende exclusivamente da decisão da comissão técnica, colocando-se à disposição de Felipão.

“Eu estou em fase final de pré-temporada, porque a gente teve férias até o começo do mês. Me reapresentei na Fiorentina no dia 6 e começamos a pré-temporada. Venho de 25 dias de trabalho físico e agora estou começando a voltar para o campo. Já estou começando a treinar com meus companheiros e aí fica para o professor. Ele que vai decidir qual é o melhor momento para eu entrar”, disse o reforço.

Contratado por 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões), Vitor Hugo assinou vínculo de cinco anos e chega para ser uma das principais opções de Felipão para compor a dupla de zaga. No momento, Gustavo Gomez e Luan são titulares na defesa do Verdão, porém o defensor recém-contratado acredita que terá muitas oportunidades para mostrar seu futebol, já que a comissão técnica adota a estratégia de rodízio de escalações para as diferentes competições disputadas pelo time.

“A disputa sadia é sempre válida. No ano passado, acompanhei da Itália, o professor Felipão estava mesclando muito o time em todas as competições que tiveram. Em um jogo jogava um, no próximo jogo mudava todo mundo. É muito bacana fazer esse rodízio, porque assim todos têm a possibilidade de jogar”, analisou o zagueiro.

“Em um grupo com tanta qualidade, todo mundo tem que estar motivado. O professor está sabendo lidar bem com isso, dar oportunidade para todo mundo. Estamos chegando para somar. Para somar não, para multiplicar. Quando tivermos condição e o professor confiar na gente, vamos tentar dar nosso melhor para fazer valer a pena”, completou.

Vitor Hugo foi apresentado ao lado de Henrique Dourado, que também reforça o Palmeiras neste segundo semestre. O defensor já está regularizado no BID e pode entrar em campo pelo Palmeiras assim que Felipão decidir utilizá-lo. Além de Gustavo Gómez e Luan, o novo camisa 4 do Verdão terá a concorrência de Antônio Carlos e Edu Dracena no elenco.

O zagueiro chegou ao Palmeiras em 2015, contratado junto ao América-MG. Além de ter conquistado a Copa do Brasil no mesmo ano, formou dupla de zaga com Yerry MIna na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2016. Em junho de 2017, foi vendido a Fiorentina por 8 milhões de euros (na ocasião, cerca de R$ 27,5 milhões). Ao todo, possui 131 partidas e 13 gols pelo clube.

Especial para a Gazeta Esportiva*