Visitantes poderão cobrar pênalti em tour da arena palmeirense

O tradicional tour pelas dependências do reformado Estádio Palestra Itália terá uma novidade entre os dias 16 e 23 de dezembro. Neste período, os visitantes poderão cobrar pênaltis no gol sul da arena, palco da conquista do histórico título da Copa do Brasil 2015.

A visita ao estádio dura aproximadamente 1h20min, passando por pontos como arquibancadas superiores, camarotes, sala de imprensa, vestiário e banco de reservas. Após o passeio guiado, o torcedor poderá cobrar dois pênaltis no gramado da arena palmeirense. Preços e horários podem ser consultados no site oficial do evento.

De acordo com Rodrigo Geammal, responsável pelas ações de marketing da empresa que promove o tour do estádio, as cobranças terão um certo grau de dificuldade. “Não será fácil. Trouxemos arqueiros profissionais para deixar tudo ainda mais emocionante”, disse.

É a segunda vez que os responsáveis pelo tour na arena palmeirense promovem a visitação com direito a cobranças de pênaltis. Na primeira oportunidade, durante o feriado de 7 de setembro, o Estádio Palestra Itália recebeu em apenas quatro dias mais de 700 turistas.