Vinda de Ramires: Felipão topando colocar o próprio dinheiro e Marcos Rocha pedindo contratação

Ramires chegou com muita moral ao Palmeiras. O volante de 32 anos, com passagens pela Seleção Brasileira, estava livre no mercado e assinou vínculo válido por quatro temporadas. A contratação teve a participação direta de Felipão, que topava até mesmo colocar dinheiro do próprio bolso para ter o novo reforço.

“Uma oportunidade de mercado como essa? Ramires? Pfff. Se eu tivesse que ajudar com alguma coisa do meu (salário) para contratar, eu ajudava. Joga em quatro posições. É um jogador que tenho uma simpatia muito grande, eu conheço bem o seu potencial”, afirmou o comandante.

Não foi apenas Scolari, porém, que estava ansioso pela contratação. O lateral Marcos Rocha enfrentou Ramires em seu início de carreira, quando o volante defendia o Cruzeiro e o camisa 2 estava no Atlético-MG.

“Para te dar um exemplo, quando o Marcos Rocha foi cumprimentar, ele falou: ‘Ei chefe, esse era um diabinho, a gente tinha que ficar correndo atrás e ele não parava o jogo todo, pelo amor de Deus, traz esse homem, chefe’. Esse é o Ramires que eu conheço. É uma oportunidade de negócio, mas também é um grande jogador”, completou Felipão.

Ramires estava sem clube há pouco mais de um mês, desde que rescindiu com o Jiangsu Suning, da China. No Palmeiras, ele voltará a trabalhar com Luiz Felipe Scolari, por quem foi convocado para a Copa do Mundo de 2014.

Com a contratação de Ramires, o Palmeiras passa a ter sete volantes no elenco. São eles: Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, Thiago Santos, Jean, Matheus Fernandes e agora o recém-contratado.

Ramires se destacou no futebol brasileiro defendendo o Cruzeiro, e depois foi vendido aos Encarnados, onde faturou o título português. Ao lado de Cech, Lampard e Drogba, o volante foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões de 2012 pelo Chelsea. Nos Blues, o atleta também ganhou o Campeonato Inglês e a Liga Europa.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com