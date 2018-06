Victor Luis se desculpa por erro contra o Fla e diz que atuou lesionado

As atenções do mundo já estão voltadas para a Copa do Mundo, mas o lateral Victor Luis não tira a última partida do Palmeiras da cabeça. Após falhar em lance que resultou no gol de empate do Flamengo, o palestrino usou sua conta no Instagram para se desculpar pela jogada e ainda revelou que atuou lesionado em parte do duelo.

“Quando vencemos jogos venho aqui agradecer a todos pelo apoio. Hoje, sou homem para vir aqui falar que, para mim principalmente, foi um empate com sabor amargo de derrota, sou homem para reconhecer os meus erros e aceito críticas porque é com elas que melhoro e vou crescer! Não é desculpa, mas acabei ficando em campo depois de travar a coluna para tentar ajudar com o meu melhor os meus companheiros! São com erros que aprendemos e amadurecemos! Os nossos objetivos vamos alcançar juntos e eu continuarei dando a vida por essa instituição que me abraça como um filho!! Obrigado por todas mensagens, pois continuarei lutando e amando nosso PALMEIRAS cada dia mais! É apenas o que estou sentindo no coração”, escreveu o atleta.

Após alguns minutos de pressão do Palmeiras no segundo tempo, em chutão da zaga flamenguista, Victor Luis foi pressionado pela marcação e, mesmo com espaço para recuar para Jailson, errou tempo de bola e cedeu escanteio ao Rubro-Negro. Na cobrança, Thuler mostrou mais impulsão que Thiago Martins e, no segundo poste, cabeceou no contrapé de Jailson para empatar a partida.

Com o empate diante do Rubro-Negro, o Palmeiras foi aos 19 pontos, oito atrás do próprio Rubro-Negro, líder do torneio. O time só volta a campo após a Copa do Mundo, no dia 19 de julho, em clássico contra o Santos, no Pacaembu. A equipe agora terá folga até o dia 25 de junho e viajará para a disputa de um torneio amistoso no Panamá no dia 28.

