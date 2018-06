Victor Luis reencontra Ceará e o técnico Lisca pela primeira vez

Neste domingo, o Palmeiras tentará confirmar seu bom momento no Campeonato Brasileiro e vencer a terceira partida consecutiva. O duelo contra o Ceará, às 16h (de Brasília), no Castelão, será ainda mais especial para o lateral Victor Luis, que irá enfrentar sua ex-equipe pela primeira vez na carreira.

“Joguei em 2014 no Palmeiras, 2015 não estava sendo muito aproveitado e pedi para ser emprestado para adquirir mais experiência, mais confiança. O Palmeiras me deu esse presente de poder atuar pelo Ceará. Para mim foi uma coisa muito positiva”, disse o atleta.

“Tive um ano muito bom no Ceará, apesar de não ter brigado por título. Pude jogar, sentir o calor da torcida, que abraça o jogador. Só tenho a agradecer o Ceará por tudo que fez na minha carreira e pela maneira que fui recebido aqui por todos, desde o torcedor até o presidente”, completou.

Palmeirense declarado desde criança, a situação dos clubes que tem o carinho de Victor Luis, porém, é bastante diferente. Enquanto o Verdão vem de duas vitórias importantes contra São Paulo e Grêmio, o Ceará não vence há 62 dias e terá seu terceiro treinador com apenas 10 rodadas de Brasileirão. Conhecido do palmeirense, Lisca é mais uma figura querida do lateral.

“O professor Lisca é um cara sensacional, de grupo, que abraça o jogador e dá toda a confiança para quem vai jogar, para quem está no banco de suplentes. Só tive experiências boas com ele, um cara que traz energias boas para o grupo, então torço pelo sucesso do Lisca. Trabalho de campo dele também e sensacional, então desejo sucesso a ele”, concluiu.