Victor Luis é eleito jogador símbolo do Palmeiras no Choque-Rei

Victor Luis foi o melhor homem em campo no centésimo jogo da história do Allianz Parque. A opinião foi corroborada pelo técnico Roger Machado, que também afirmou que o duelo desta quinta-feira foi o melhor do Palmeiras na temporada.

“O Victor fez uma partida quase perfeita. Se eu tivesse que eleger um dos jogadores para traduzir o espírito do clássico, escolheria o Victor”, afirmou.

Os elogios de Roger Machado significam ainda mais para Victor Luis. O lateral esquerdo começou o ano como titular – graças a lesão de Diogo Barbosa na pré-temporada -, mas acabou perdendo espaço para Michel Bastos. Na Libertadores, o ala retomou a posição na Colômbia, contra o Junior Barranquilla e, desde então, parece que não deixará mais a função.

Além de Victor Luis, Roger também destacou individualmente a atuação de Antônio Carlos. O zagueiro mostrou segurança no campo defensivo e ainda abriu o placar para a vitória, algo que já havia feito no clássico contra o Santos, este ano, também na Arena.

“O Antônio Carlos vem fazendo uma dupla muito boa com o Thiago. Não é uma surpresa para mim, talvez seja para alguns de vocês. Ele tem trabalhado muito bem, indo muito bem no lado coletivo, além de ser uma grande liderança no vestiário também”, completou.

Com o melhor apresentado no Estadual até aqui, o Palmeiras garantiu a primeira colocação geral no Campeonato Paulista. Com o triunfo no Choque-Rei, o Verdão foi a 23 pontos ganhos e se classificou na liderança do Grupo C. O adversário das quartas de final será o Novorizontino, mas antes, o time encara o Ituano, fora de casa, na última rodada da competição.

