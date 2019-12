Veron atinge marca histórica e responde comparação com Jesus

Aos 17 anos, três meses e dois dias, Gabriel Veron viveu uma noite inesquecível na última quinta-feira. Depois de entrar aos 11 minutos do segundo tempo, o garoto deu uma assistência para Dudu, marcou duas vezes e ajudou o Palmeiras a vencer o Goiás por 5 a 1.

O primeiro tento, aos 24 minutos, fez com que Veron se tornasse o segundo atleta mais jovem a marcar um gol pelo time palestrino, atrás apenas de Juliano, que foi às redes aos 16 anos, 11 meses e 23 dias, no dia 19 de setembro de 1998, contra o Nacional-URU, pela Copa Mercosul.

Gabriel Veron estrou pelo profissional do Palmeiras contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, mas passou em branco.

Visto como uma das grandes joias do Palmeiras nos últimos anos, o jovem tem recebido comparações com Gabriel Jesus. O melhor jogador da última Copa do Mundo sub-17, porém, quer fazer sua própria história.

“Gabriel Jesus é um grande jogador, me espelho nele também pelo fato de ele ter virado ídolo no Palmeiras e ter ido para o Manchester City. Mas vou fazer uma carreira com o meu nome, Gabriel Veron, e continuar trabalhando. Temos que dar o nosso melhor sempre porque a camisa do Palmeiras é gigante”, disse.