Verdão adota mistério, mas terá novidade contra o Fluminense pelo Brasileirão

O Palmeiras fez nesta quarta-feira o último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro para o compromisso contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes permitiu que a impressa na movimentação por apenas 15 minutos, mas uma novidade está confirmada: o jovem Gabriel Veron.

O campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira – sendo eleito o melhor da competição – não será titular, mas foi relacionado e estará com a delegação pela primeira vez. Assim, ele ficará no banco de reservas no compromisso na capital carioca.

Outras certezas no Palmeiras são as baixas de atletas importantes. Gustavo Gómez está vetado em função de uma lesão na coxa esquerda. Antônio Carlos e Edu Dracena brigam pela vaga. O volante Felipe Melo voltou a participar da atividade, mas foi visto saindo do CT com seu carro particular, portanto não deve atuar, assim como o atacante Borja – o Palmeiras não divulga a lista de relacionados.

Portanto, a tendência é que o Palmeiras enfrente o Fluminense com: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Edu Dracena), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano.