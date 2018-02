Verdão repete série negativa de 2016 antes de estreia na Libertadores

O Palmeiras irá começar a sua campanha na Copa Libertadores de 2018 viajando para a Colômbia, onde irá enfrentar o Junior Barranquilla na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Metropolitano Roberto Meléndez. Apesar de ter expectativas maiores do que em 2016, a equipe de Roger Machado teve a mesma sequência de tropeços que o time campeão brasileiro teve antes de estrear na Libertadores.

O Verdão, depois de começar a temporada com seis vitória consecutivas, empatou com o Linense em casa e com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. No último final de semana, a equipe palestrina perdeu a primeira na temporada para o Corinthians por 2 a 0.

A sequência foi similar há dois anos, quando a fase de grupos do torneio continental teve início no começo de fevereiro e a pré-temporada foi maior. Após estreia com vitória sobre o Botafogo-SP, o time então comandado por Marcelo Oliveira entrou em uma série de três resultados adversos. Empatou com o São Bento como mandante, depois ficou no zero a zero com o Oeste fora de casa e, por fim, foi derrotado pelo Linense.

Em 2016, o resultado da estreia na Libertadores foi um empate com o River Plate-URU por 2 a 2 no dia 16 de fevereiro. Ao término da fase de grupos daquele ano, o Palmeiras foi eliminado ao ter ficado em terceiro colocado com oito pontos, um a menos do que o Nacional-URU.

Por coincidência, um ano depois, o time do Palestra Itália também empatou fora de casa em sua estreia, dessa vez com o Atlético Tucumán-ARG, por 1 a 1. A diferença foi que o Verdão acabou se classificando para as oitavas de final, fase em que foi eliminado nos pênaltis para o Barcelona de Guaiaquil-EQU. Agora resta ver qual será o caminho trilhado pelo time de Roger Machado no terceiro ano consecutivo com estreia no exterior.