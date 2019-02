Verdão e Fla são os que mais recebem em movimentação de dinheiro com estádio

De acordo com levantamento realizado pela Sports Value, Palmeiras e Flamengo são as equipes brasileiras que mais recebem na movimentação de dinheiro com seus estádios, em dias de jogo. Segundo a empresa, os dados financeiros e estatísticas de público foram utilizados para análise.

Ainda que no Brasil as receitas com o chamado “matchday” sejam baixas, Verdão e Mengo despontaram no estudo.

Com média de público de 32.356 pagantes em 2017 – e ocupação de 76% do total de sua arena -, o Palmeiras lucrou 34 milhões de dólares (cerca de R$ 127 milhões) com seu estádio no ano.

Já o Flamengo aparece em segundo no quesito. A equipe carioca, com 59% de ocupação e média de 47139 pessoas de público, movimentou 29 milhões de dólares (cerca de R$ 108 milhões) com seu estádio.

Completam a lista dos cinco primeiros clubes brasileiros no quesito: Internacional (19 milhões de dólares), Grêmio (18 milhões) e São Paulo (17 milhões de dólares).

Ainda segundo a Sports Value, organização especializada em marketing esportivo, é preciso que novas estratégias de consumo para o torcedor sejam elaboradas para que os ganhos com “matchday” no Brasil cresçam.