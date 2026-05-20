Veja o que o Palmeiras precisa fazer para avançar às oitavas da Libertadores

Pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Líder do Grupo F, o Verdão precisa de uma vitória simples contra os paraguaios para avançar às oitavas da competição com uma rodada de antecedência.

A equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo com oito pontos. Em caso de vitória sobre o Cerro Porteño, o Palmeiras garante vaga antecipada nas oitavas de final, já que chegaria aos 11 pontos e não poderia mais ser alcançado pelos paraguaios, que somam sete. Mesmo vencendo o jogo restante, a equipe de Ariel Holan alcançaria no máximo dez pontos.

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Além disso, se o Sporting Cristal for derrotado, uma vitória palestrina sobre o Cerro também assegura a liderança da chave. Os peruanos somam seis unidades.

Fase do rival do Palmeiras

O Alviverde terá pela frente um adversário em baixa. O Cerro Porteño não vence pelo Campeonato Paraguaio desde 4 de abril e acumula uma sequência de seis partidas sem triunfos, com quatro empates e duas derrotas no período. Apesar do momento instável, a equipe comandada por Ariel Holan ainda aparece na vice-liderança da competição nacional, com 39 pontos, cinco atrás do líder Libertad.

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Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Jogo: Flamengo x Palmeiras (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e hora: 23/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)