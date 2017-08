Veja o provável time do Palmeiras contra o Atlético-PR

Com as atenções todas voltadas à Copa Libertadores, o Palmeiras sai jogando contra o Atlético-PR, às 16h deste domingo, com uma equipe completamente alterada. O Alviverde tem um confronto decisivo pelas oitavas de final do torneio continental, na próxima quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, precisando vencer por 2 a 0 após derrota fora de casa.

Desta forma, os jogadores que saem jogando contra o Furacão, no Palestra Itália, conta com: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Antonio Carlos e Michel Bastos; Tchê-Tchê e Zé Roberto; Keno e Rafael Veiga; Borja e Erik.