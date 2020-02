Veiga prevê melhora técnica no Allianz e Scarpa quer gols no início

O Palmeiras treinou no novo gramado sintético do Allianz Parque pela primeira vez na tarde desta quarta-feira. Logo após a atividade, ainda no campo, os meio-campistas Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Bruno Henrique falaram sobre as primeiras impressões.

“Temos que fazer valer a inexperiência dos adversários no nosso campo e procurar o resultado logo no começo do jogo, porque, no segundo tempo, geralmente a equipe acaba se adaptando. Então, devemos tirar o máximo de vantagem. O estádio lotado já ajuda e um campo extremamente qualificado ajuda mais”, disse Scarpa à TV Palmeiras.

Emprestado ao Athletico-PR durante a temporada de 2018, Raphael Veiga tem a experiência de ter jogado regularmente no gramado sintético Arena da Baixada, palco do título da Copa Sul-Americana. Entusiasmado com o novo campo do Allianz Parque, o meia espera que a mudança favoreça o Palmeiras.

“Independentemente do momento do jogo, vai ser sempre o mesmo gramado. Não tem problema de buraco e, se chover, não muda. Acho que melhora tecnicamente a equipe e faz com que consigamos jogar melhor. Lógico que tem a questão da adaptação, mas, durante a temporada, vai ser benéfico”, disse Veiga.

O Palmeiras estreia o novo gramado às 16 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Em busca de uma vaga no time titular, Bruno Henrique citou deficiências do antigo campo ao analisar o novo piso.

“É muito bacana e todo mundo está contente. A gente sofria um pouco com o antigo gramado, que, às vezes, era irregular e nunca mantinha um padrão. Então, agora, vai ser muito bacana. Há um processo de adaptação ainda, mas tenho certeza que vai ser bem rápido. Esperamos muitas vitórias com o novo gramado e títulos”, projetou.