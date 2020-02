Veiga comemora reestreia no Allianz com vitória e elogia gramado artificial

O Palmeiras não teve vida fácil na sua reestreia no Allianz Parque na temporada 2020. Apesar da vitória apertada por 3 a 1 sobre o Mirassol, o meio-campista Raphael Veiga valorizou o resultado e aprovou a primeira partida alviverde no gramado sintético.

“Muito importante estar voltando ao nosso estádio, com essa atmosfera, tendo o torcedor nos apoiando de perto. Acho que a estreia aqui foi positiva”, comentou na saída do campo.

Depois de sair atrás no marcador, o Alviverde conseguiu aos poucos impor seu ritmo de jogo e virar o placar. Luxemburgo mandou a campo Veiga e Gabriel Menino no intervalo, que foram peças fundamentas na retomada. O camisa 23, autor do segundo gol, comentou que o treinador os pediu intensidade e inteligencia nas tomadas de decisão no vestiário.

“Ele nos pediu mais intensidade e calma nas decisões. Eu e o Gabriel (Menino) entramos bem e todos estão de parabéns”, disse.

Mesmo com a dificuldade, Veiga comentou sobre a estreia do time no gramado artificial, a grande novidade para a temporada. Com experiencia neste tipo de grama, adquirida quando o atuou pelo Athletico Paranaense, o meia se mostrou à favor do sintético, mas negou que esse fator seja uma vantagem.