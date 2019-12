Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. Clube e treinador chegaram a um acordo na tarde deste domingo e assinaram contrato de dois anos, até dezembro de 2021. Após a recusa de Jorge Sampaoli, no último sábado, o experiente comandante foi a primeira opção do clube alviverde.

Vanderlei volta a comandar um time paulista após ano turbulento do Verdão. O Palmeiras contou com Felipão e Mano Menezes no comando técnico, mas terminou 2019 sem nenhum título.

Esta será a quarta passagem do treinador no Palmeiras. Anteriormente, entre 1993 a 1995, 1996 a 1997 e 2009 a 2009, Luxemburgo faturou sete títulos, sendo dois Brasileiros, quatro Paulistas e um Rio-São Paulo.

Em 2019, Luxa assumiu o Vasco em maio e decidiu não renovar o contrato na última sexta-feira. Foram 34 jogos, com 12 vitórias, 12 empates, dez derrotas e a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 49 pontos.

Palmeiras buscou Sampaoli

O Palmeiras anunciou, na tarde do último sábado, que não chegou a um acordo com Jorge Sampaoli. Depois de uma nova conversa no Rio de Janeiro, onde o argentino está hospedado, as duas partes não concordaram em relação à parte financeira, e a negociação foi encerrada oficialmente pelo clube.

Sem técnico há mais de duas semanas, depois da demissão de Mano Menezes, o Verdão tinha Sampaoli como a primeira opção no mercado. A negociação, entretanto, não era fácil, já que envolvia um alto valor para toda a comissão técnica, além de um imbróglio envolvendo o desligamento do argentino com o Santos.

A primeira conversa oficial entre Palmeiras e Sampaoli aconteceu na última quinta-feira. Inicialmente os salários pedidos pelo técnico (cerca de R$ 2 milhões) não agradaram o Verdão. Neste sábado, Sampaoli deu uma resposta à contraproposta do clube, mas as partes não concordaram.

