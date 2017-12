Valentim terá reunião nesta segunda para decidir se fica no Palmeiras

A decisão de Alberto Valentim sobre continuar ou deixar o Palmeiras sairá nesta segunda-feira. Em reunião com Alexandre Mattos e Cícero Souza na Academia de Futebol, o interino decidirá se vai aceitar o convite para ser auxiliar técnico de Roger Machado em 2018, ou se buscará outro clube para ser treinador.

“Sempre deixei claro que quero ser treinador. O fato de talvez amanhã eu decidir continuar como auxiliar é porque se trata de Palmeiras. Um clube que eu gosto, com um treinador que tem ideias parecidas com as minhas, o que vai fazer com que eu o ajude. Vamos estar juntos nesse processo caso eu fique. Se eu estender minha função de auxiliar, é porque se trata do Palmeiras. Caso contrário, não seguiria”, disse Valentim.

A derrota deste domingo, contra o Atlético-PR, marcou a última partida de Alberto Valentim em sua quinta passagem como técnico interino do Palmeiras. No período, o treinador somou seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

“Fico orgulhoso dos nossos jogos. Fizemos partidas ruins, a de hoje e contra o Vitória, os outros nós fomos bem. Conseguimos dar um padrão de jogo, parece repetitivo, mas é o que eu enxerguei do nosso time. Foi uma experiência fantástica nesse período. Peguei o time em quinto lugar e estou deixando agora em segundo, mérito dos jogadores. Já os agradeci no vestiário, ontem também após o nosso treino, pela forma com que compraram nosso trabalho. Fizemos muitas coisas boas, claro que outras menos, mas eu acho que foi um saldo muito positivo em relação à nossa classificação e os jogos que fizemos”, completou.