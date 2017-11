Com volta de Jean, Valentim encerra preparação em treino fechado

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Sport com um treinamento fechado à imprensa na Academia de Futebol durante a tarde desta quarta-feira. O versátil Jean, desfalque na terça, participou normalmente das atividades comandadas por Alberto Valentim e pode ser titular diante do time pernambucano.

Aos 31 anos de idade, Jean vem sofrendo com problemas físicos ao longo da temporada e segue um cronograma especial de preparação. Na medida em que Mayke sente dores no quadril, o versátil camisa 2 tem chance de começar contra o Sport. Outra opção é deslocar Tchê Tchê para a ala e lançar Guerra no meio de campo.

Nesta quarta-feira, Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva e, em seguida, os jornalistas puderam acompanhar apenas o aquecimento do elenco. Titular nas últimas partidas, Mayke não estava em campo. Assim como Fabiano, que sofreu pancada na panturrilha.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, Alberto Valentim esboçou o provável time titular e fez diversos ensaios no último treino, como bolas aéreas (defensivas e ofensivas), linhas de marcação e posicionamentos, entre outras movimentações.

Na parte final dos trabalhos, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis. Ao mesmo tempo, os zagueiros aperfeiçoaram rebatidas. Após o jantar, o elenco inicia concentração para o confronto nas dependências do novo centro de excelência.

O jogo contra o Sport está marcado para as 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Palestra Itália. Uma provável formação tem Fernando Prass; Jean (Guerra), Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson.