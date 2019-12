Valdivia no Palmeiras é o “sonho” da esposa do jogador

Às vésperas do natal, Daniela Aranguiz, esposa de Jorge Valdivia, revelou o presente que gostaria de receber. Na manhã desta terça-feira, a mulher do jogador postou uma imagem no seu Instagram em que seu marido veste uma camiseta do Palmeiras.

“Isso é o que quero de presente de Natal. Tomara que o velhinho me escute”, escreveu Daniela. “Meu sonho é você terminar tua carreira na equipe de meus amores o que reconhece quem é você como jogador”, finalizou.

Na última quarta-feira, o Colo-Colo emitiu um comunicado informando que não renovaria o vínculo com o Valdivia e, diante disso, o meio-campista está livre no mercado. Neste temporada, o Mago entrou em campo apenas 13 vezes e marcou dois gols.

Caso o sonho de Daniela se realize, seria a terceira passagem de Valdivia pelo Palmeiras. Querido por parte da torcida, o meia foi campeão do Paulistão (2008), Copa do Brasil (2012; 2015) e Série B (2013).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com