Último treino do Palmeiras tem conversa de Galiotte com elenco

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo com um treinamento fechado durante a manhã deste sábado. A atividade, realizada na Academia de Futebol sem a presença da imprensa, teve uma conversa do presidente Maurício Galiotte com elenco.

Fotos publicadas pelo próprio Palmeiras em seu site oficial mostram o contato entre o dirigente e os atletas. Com os jogadores sentados no gramado, Galiotte discursou de pé ao lado do técnico interino Alberto Valentim. Uma das imagens mostra ainda o presidente falando com Felipe Melo e Willian.

Há três rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras praticamente deixou a briga pelo título e vem convivendo com cobrança intensa da torcida. Na última sexta-feira, em uma tentativa de demonstrar união para reagir, o elenco foi junto para a tradicional entrevista coletiva na Academia de Futebol.

Neste sábado, de acordo com informações do site oficial do clube, Alberto Valentim definiu os 11 atletas que serão titulares contra o Flamengo e organizou um trabalho tático. O técnico interino aproveitou a movimentação para ensaiar lances de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva.

O restante do elenco, em outro campo, participou de um treino de finalizações. Alguns atletas ainda ensaiaram cobranças de faltas e pênaltis. O zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, convocados para defender a Colômbia, estão fora. Assim como o lateral esquerdo Egídio, liberado para resolver problemas particulares.

Os atacantes Willian, recuperado de lesão muscular, e Deyverson, livre de suspensão, ficam à disposição. Uma provável formação tem Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos (Zé Roberto); Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Willian (Deyverson).

O confronto entre Palmeiras e Flamengo está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. Com 54 pontos ganhos, o time alviverde figura no quarto lugar. Os rubro-negros, com 50, aparecem no sétimo posto da tabela.