Turra será o treinador do Palmeiras em mata-mata da Copa do Brasil

Wesley Carvalho foi muito em seu primeiro jogo como treinador do Palmeiras, mas o interino não irá mais treinar a equipe. A partir desta segunda-feira, o auxiliar técnico de Felipão, Paulo Turra, vai comandar os treinos na Academia de Futebol.

Turra e Carlos Pracidelli, outro auxiliar de Scolari, estiveram no Allianz Parque neste domingo para acompanhar a atuação palestrina. A dupla, no entanto, sequer desceu aos vestiários, dando liberdade total para que Wesley comandasse o time.

“Eu conhecia o Turra desde a Licença B na CBF. O Carlão (Pracidelli) eu não conhecia ainda, mas é uma pessoa fantástica também. Me deixaram muito à vontade para tomar as decisões. ‘Olha, Wesley, o Felipão gosta assim, mas faça o que você tem em mente’. Vamos esperar o Felipão chegar para ver como vai ser esse processo, mas foi muito positivo o primeiro contato com eles”, afirmou o comandante deste sábado.

A tendência é que Luiz Felipe Scolari chegue ao Brasil na próxima sexta-feira. Na quinta, o Verdão encara o Bahia às 19h15 (de Brasília), em Salvador, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

