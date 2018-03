Tranquilo por jogar no Pacaembu, Roger projeta duelo de estilos na semi

No sábado, o Palmeiras irá enfrentar o Santos na primeira semifinal do Campeonato Paulista. O treinador Roger Machado destacou a velocidade da equipe da Vila Belmiro e projetou um duelo de estilos contra a equipe de Jair Ventura, quem ele passou a conhecer melhor durante os cursos da CBF.

“O Santos é um time rápido nas transições, consegue atuar com bastante intensidade, tem um ataque leve com jogadores que fazem muito bem o corredor do campo. Isso dá a velocidade e é um dos pontos que a gente tem que ter cuidado”, comentou.

“Recentemente os cursos da CBF nos aproximou e é uma troca muito grande. Especialmente com o Jair, nesses dois anos, a gente conversou bastante sobre várias coisas, inclusive como a vemos o jogo. Vejo (a semifinal) como uma disputa de trabalho e a sobreposição de um estilo contra o outro. E vejo pelo lado esportivo. Que vença aquele que leve a campo e consiga transferir tudo o que pensa sobre futebol. Somos dois jovens na profissão e o futuro por muitas vezes se passa pela afirmação em mercados como o que estamos”, completou o comandante palestrino.

Como o Allianz Parque estará recebendo show na terça-feira (27) e o Peixe decidiu mandar seu campo em São Paulo, os dois confrontos serão realizados no Pacaembu. Apesar de não ser a casa do Alviverde, Roger Machado se mostrou tranquilo em jogar no estádio Paulo Machado de Carvalho.

“Vejo jogar no Pacaembu com bastante naturalidade, mesmo porque em outros momentos fizemos de lá a nossa casa. O Palmeiras é o maior vencedor do Pacaembu, isso nos dá naturalidade. O regulamento diz que só pode ter torcida única, acredito que essa é a grande vantagem do Santos no primeiro momento”.

