Torcida do Palmeiras protesta e atira cadeiras no gramado

Torcedores do Palmeiras não esconderam a insatisfação com a equipe na derrota para o Flamengo. Próximo ao setor destinado à Mancha Verde, ao menos dois pedaços de cadeiras foram atirados no gramado do Allianz Parque quando o time palestrino perdia por 3 a 0.

O volante Felipe Melo foi até o árbitro Ricardo Marques Ribeiro, pegou os assentos da mão dele e colocou os objetos para fora do campo. A tendência, porém, é de que o incidente seja relatado na súmula da partida.

Após o primeiro tempo, que terminou com vitória carioca por 2 a 0, torcedores próximos ao banco de reservas protestaram contra Mano Menezes, jogadores e a diretoria. Policiais precisaram ser chamados para conter os ânimos.

Com o resultado, o Palmeiras chegou ao quinto jogo sem vitória, segue na terceira posição, com 68 pontos, e vê a pressão sobre o treinador aumentar.

O embate ainda marcou a despedida do clube de sua casa no ano, uma vez que o próximo compromisso, contra o Goiás, será realizado no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira.