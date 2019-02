Torcida do Palmeiras mantém protestos por ingressos, mas sem apoio dos organizados

Antes do jogo contra o Santos, do lado de fora do Allianz Parque, a torcida do Palmeiras manteve os protestos contra o preço dos ingressos na Arena. As reclamações, porém, não tiveram o apoio da maior torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde.

Protestos, em menor quantidade, seguem no Allianz Parque por ingressos mais baratos #GazetaVerdao pic.twitter.com/NGujsL30oz — Bruno Calió (@b_calio) 23 de fevereiro de 2019

Na última quarta-feira, os organizados anunciaram que, através de duas reuniões com a diretoria do Palmeiras, convenceram o clube a disponibilizar ingressos populares para jogos no Allianz Parque. O duelo contra o Santos, sábado, já contou com 420 bilhetes comercializados a R$ 50 para o Gol Norte.

No entanto, O Verdão costumava disponibilizar esses ingressos com visão parcial, e preço de meia-entrada no Gol Norte, somente quando o setor já tinha sido esgotado. Agora, esses bilhetes ficam à disposição na véspera das partidas.

Antes da mudança, o Palmeiras havia divulgado um comunicado oficial argumentando contra as reclamações de parte dos torcedores. Segundo a equipe, para analisar o valor dos bilhetes, é necessário ter em mente o plano de sócios-torcedor.