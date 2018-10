Torcida do Palmeiras faz campanha pelo “Corredor Alviverde” contra o Boca no Allianz

A torcida do Palmeiras segue esperançosa em ver o Verdão classificado para a final da Copa Libertadores da América. Precisando reverter a vantagem do Boca Juniors, que venceu por 2 a 0 na Bombonera, os palestrinos fazem campanha pelo Corredor Alviverde no Allianz Parque.

Nas redes sociais, os palmeirenses criaram a hashtag #CorredorAlviverde para que a concentração de torcedores na chegada do ônibus dos atletas ao estádio seja liberada. A prática é proibida pelo Ministério Público e Polícia Militar desde 2016, sob a justificativa do tumulto causado nas ruas adjacentes à Arena.

Antes da proibição, a festa palestrina fez sucesso em algumas oportunidades, sendo a mais famosa em 2015, na final da Copa do Brasil, contra o Santos. O Verdão vinha de uma derrota no primeiro jogo por 1 a 0 na Vila Belmiro, e após triunfo por 2 a 1 no Allianz Parque, conseguiu o título nos pênaltis.

Naquela decisão, além do Corredor Alviverde, a torcida do Palmeiras fez o primeiro mosaico 3D do Allianz Parque e colou na Arena o recorde de público e renda até então. Foram 39.660 pessoas apoiando o Palestra.

O jogo de volta da semifinal é na próxima quarta-feira, dia 31, às 21h45 (de Brasília). O Palmeiras terá de vencer por três gols de diferença para se classificar (um 2 a 0 a favor leva a decisão para os pênaltis). Empate ou vitória alviverde por um gol classificam o Boca Juniors – para enfrentar Grêmio ou River Plate na finalíssima (o Grêmio venceu o jogo de ida, em Buenos Aires, por 1 a 0).

Antes do jogo de volta contra os argentinos, o Alviverde encara o Flamengo, sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo de líderes do torneio nacional.