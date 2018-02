Torcida dá show até fora de casa e Palmeiras supera semi do Carioca

Neste sábado, o Palmeiras disputou sua sexta partida do Campeonato Paulista, que, em teoria, ainda está longe de ser decidido. O duelo contra o Mirassol, no interior, atraiu 12 mil pessoas (público máximo para o estádio), com arrecadação de R$ 667 mil.

Os números foram mais do que o dobro da semifinal do Campeonato Carioca, entre Botafogo e Flamengo, em Volta Redonda. O clássico carioca, que garantiu ao Rubro-Negro uma vaga na final da Taça Guanabara atraiu apenas 5.500 pessoas, com uma renda de R$ 257 mil.

Os números só confirmam a força da torcida alviverde, até mesmo longe do Palestra Itália. Em sua casa, o Palmeiras impressiona com sua média de público e bilheteria, que já soma mais de R$ 200 milhões desde que o estádio foi reinaugurado.

Em sua estreia em 2018, por exemplo, contra o Santo André na Arena, 31.679 torcedores compareceram ao Palestra, dando ao clube R$ 1.917.947,00. Também no meio de semana, Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Botafogo atuaram como mandantes, mas somados, não arrecadaram o mesmo que o Verdão.

Na quinta-feira, a torcida do Palmeiras promete dar novo show no Palestra Itália, onde o Alviverde encara o Linense, às 21h (de Brasília). 15 mil ingressos já foram comercializados para o duelo, que será o sétimo da equipe de Roger Machado, que soma 100% de aproveitamento na temporada.

