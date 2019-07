Torcedores protestam com pipocas contra elenco do Palmeiras em Fortaleza

Confira este e outros vídeos em

O clima está quente no Palmeiras depois da derrota para o Internacional e a eliminação na Copa do Brasil. Nesta sexta-feira, alguns torcedores alviverdes realizaram um protesto contra o elenco no hotel da concentração do clube na cidade de Fortaleza.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra integrantes da Mancha Alviverde hostilizando alguns jogadores, como o meia Lucas Lima e o atacante Deyverson. Em diversas oportunidades, é possível perceber no áudio da imagem a frase: “Vamos jogar bola, c…”. O torcedores chegaram a jogar pipocas nos atletas.

A equipe de segurança do Palmeiras evitou a aproximação dos manifestantes sobre o elenco. Ainda assim, Jailson, Fernando Prass e Tiago Santos chegaram a tentar um contato com os torcedores. Curiosamente, o zagueiro Gustavo Gómez parou para tirar fotos com fãs mais calmos.

O Palmeiras volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, em jogo contra o Ceará, no estádio Castelão.