TJD diz que problema do Palmeiras é Felipão e falta de garra

A rixa entre Federação Paulista de Futebol e Palmeiras não deve terminar com a eliminação do Verdão do torneio estadual. Nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), entidade ligada à FPF, Antonio Olim, concedeu entrevista e falou em falta de competência do técnico Luiz Felipe Scolari e da diretoria alviverde como motivos da eliminação da equipe.

“O problema do Palmeiras não é a instituição. São os dirigentes e o Felipão. Eles têm de jogar futebol e acabou. O que falta ao Palmeiras é competência, força e garra ao time”, afirmou Olim à rádio Jovem Pan. “Não tenho nada para ouvir deles. Não aguento mais o Palmeiras. Todo dia inventam alguma. Eles sempre precisam arrumar algum Cristo. Ou é a Federação Paulista de Futebol ou o Tribunal”.

Após a queda diante do São Paulo nos pênaltis, no Allianz Parque, o técnico Luiz Felipe Scolari chamou de “farsa” o julgamento do TJD-SP envolvendo o meia Moisés, punido inicialmente com um jogo, depois com quatro. O camisa 10 esteve à disposição do treinador graças a um efeito suspensivo concedido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Ele, porém, não entrou em campo.

“O Felipão tem um time que nem precisava colocar esse Moisés. Tem uns 12 Moisés no elenco. Se fosse um time caído e que estivesse vendendo o almoço para comprar o jantar… O Palmeiras é bem maior do que tudo”, finalizou.