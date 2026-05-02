Times Sub-15 e 17 do Palmeiras estreiam com vitória sobre União Suzano no Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras estrearam com vitória pelas suas respectivas categorias do Campeonato Paulista. Ambos os times venceram o União Suzano neste sábado, pela primeira rodada da primeira fase do torneio estadual, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O sub-15 venceu sua partida por 2 a 1, com gols de Nicolas Silva e João Vitor, enquanto os mais velhos aplicaram um 2 a 0, com tentos de Gustavo Froldi e Erick Kauã.
Em ambas as categorias, o Palmeiras figura no grupo 11, ao lado de ECUS, Flamengo-SP, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano e União Mogi.
Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Flamengo-SP, no Estádio Antônio Soares, de Oliveira, em Guarulhos. O Sub-15 entra em campo às 09h (de Brasília), enquanto a bola rola para o Sub-17 a partir das 11h.
Escalações
Palmeiras Sub-15: Daniel Chima; Herick, Juan Pablo, Murilo Gabriel e Vicente (Murillo Cabral); Arthur Bahia, Guilherme Caponi e João Pedro; Nicolas Silva (Guilerme Bressan), Kauã Pablo (Ranier) e Carlos Eduardo (Ryan). Técnico: Matheus Fontes.
Palmeiras Sub-17: Pedro Henrique; Samuel, João Conti (Michel Estrela), Lucas Silva (Roraima) e Juan Ramos; Pedro Alcântara, Guilherme Kerchner (Lucas Albuquerque (Paulo Matheus)) e Robert (Diego); Harthur (Erick Kauã), Caio Matheus (Osvaldo) e Gustavo Froldi. Técnico: Artur Itiro.
O Sub-15 do Palmeiras soma 13 títulos do Campeonato Paulista e conquistou as últimas seis edições, incluindo a de 2025, contra o Red Bull Bragantino.
O Sub-17 tem 14 títulos estaduais e busca o 15º, que não vem desde 2022, quando venceu o SKA Brasil na final.
Além do Paulista, o Sub-15 disputa a Copa do Brasil da categoria e enfrenta o Internacional neste domingo (3), às 15h, em Alvorada (RS), após estrear com vitória sobre o Náutico-MS. O Sub-17 disputará o Campeonato Brasileiro no segundo semestre.