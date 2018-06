Thiago Santos nega relaxamento e fala em tirar “lição” de empate

Autor do primeiro gol do Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Ceará, o volante Thiago Santos compartilhou da opinião do técnico Roger Machado e falou em gosto “amargo” pelo resultado da tarde deste domingo, na Arena Castelão. O tropeço, segundo o meio-campista, tem de servir como aprendizado para a equipe alviverde.

“O empate não era o que queríamos, mas vale destacar que um ponto fora de casa é importante”, valorizou. “Mas, pela maneira que foi, fica um gosto meio amargo”, lamentou o jogador, que substituiu o suspenso Felipe Melo.

Após o próprio volante abrir o placar para o Verdão aos cinco minutos de jogo, de cabeça, Dudu ampliou pouco depois em jogada que começou com Lucas Lima roubando bola na intermediária. Ainda no primeiro tempo, contudo, Felipe Azevedo subiu sozinho na área e diminuiu para o Ceará, que buscou o empate no fim do segundo tempo, com Elton, após nova falha da zaga alviverde.

Thiago Santos negou que o Palmeiras tenha subestimado o lanterna do Campeonato Brasileiro após a boa vitória sobre o Grêmio, em plena Porto Alegre. “Acho que todo jogo é importante. Não podemos achar que um jogo é mais fácil que o outro. O jogo de hoje (domingo) vai servir de lição para no próximo jogo não darmos mole e ficarmos com a vitória”, assegurou, negando que o time tenha relaxado com a vantagem de dois gols.

“Em momento algum achamos que o jogo estava ganho. Era normal o Ceará se atirar e sabíamos que só teria gol em bola parada ou se ela ficasse viva na área. Temos que tomar isso de lição”, reiterou.

Com o resultado, o Palmeiras desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ainda caiu para o sexto lugar, com 18 pontos ganhos. Seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo será diante do primeiro colocado Flamengo, nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

