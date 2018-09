Thiago Santos impressiona Felipão e pode ganhar vaga de Felipe Melo

O Palmeiras não terá Felipe Melo nos jogos de ida das quartas de final da Copa Libertadores e semifinal da Copa do Brasil. Nos mata-matas contra Colo-Colo e Cruzeiro, respectivamente, o volante deve ser substituído por Thiago Santos, cujo futebol agrada e muito ao técnico Luiz Felipe Scolari.

Em suas entrevistas, Felipão sempre deixa clara a despreocupação que tem quanto ao elenco alviverde no sentido de valorizar suas peças de reposição. O treinador tem usado uma “formação A” nos torneios mata-mata e outra “B” no Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Felipe Melo, Thiago Santos pode entrar de vez na equipe titular.

“A gente trabalha o tempo todo para isso (ter oportunidades), o Felipão chegou e está sabendo usar o grupo todo. Se eu entrar, se for eu ou outro, vai dar conta do recado. Felipe e um cara importante pra caramba, mas temos jogadores para entrar e suprir as necessidades”, afirmou o camisa 5.

Felipão já se disse impressionado com o poder de marcação de Thiago Santos: “Nunca vi um jogador roubar tanta bola e ser tão bom no desarme quanto ele”. Diante do Internacional, na última semana, o volante desarmou os adversários dez vezes, número recorde no Campeonato Brasileiro.

A suspensão de Felipe Melo no torneio nacional deve ao terceiro cartão amarelo recebido na competição. Em 38 jogos na temporada, ele já recebeu 18 advertências, o maior número no território nacional. Já pela Liberta, o camisa 30 não poderá atuar pelo segundo cartão vermelho recebido no ano, contra o Cerro Porteño, em derrota por 1 a 0 (Verdão avançou graças a um triunfo por 2 a 0 no Paraguai).

“Ele ficou chateado, não tem como. Felipe é um cara que ajuda a bastante a equipe. A gente abraçou, precisamos muito dele. É um jogo fora, no outro já volta. Temos de abraçar um ao outro. Ele é importante para o grupo, sempre vamos confiar nele”, afirmou Thiago Santos.

O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no dia 12 de setembro, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. A volta acontece no mesmo horário no dia 26, no Mineirão.

Já o duelo com o Colo-Colo acontece no dia 20 de setembro, às 24h45 (de Brasília), em Santiago. O jogo de volta ocorre no dia 3 de outubro, no mesmo horário, no Allianz Parque.