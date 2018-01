Thiago Martins aceita concorrência acirrada: “Todos vão ter chance”

De volta após período de empréstimo ao Bahia, Thiago Martins é uma das alternativas do técnico Roger Machado para armar a defesa no vasto elenco palmeirense. Aos 22 anos de idade, o defensor imagina que todos terão oportunidades ao longo da temporada, apesar da concorrência acirrada.

Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho e Luan já estavam no elenco palestrino. Emerson Santos foi contratado após passagem pelo Botafogo e Pedrão acabou promovido das categorias de base. Nos primeiros treinos da temporada, a disputava no miolo de zaga já vem sendo intensa.

“Temos várias competições importantes ao longo do ano e todos vão ter chances não só na zaga, mas em todos os setores. Isso, o Roger já deixou bem claro, falando que a foto do primeiro jogo nunca é a mesma foto do último. Temos que estar prontos para quando a chance aparecer”, afirmou Thiago Martins.

No recente jogo-treino realizado contra o Atibaia, Roger Machado armou a defesa titular com Antônio Carlos e Luan. No treinamento de segunda-feira, Thiago Martins substituiu o campeão olímpico. Edu Dracena, com cronograma especial de preparação, será desfalque nas primeiras partidas do ano.

“Quando você pensa que é titular absoluto, o rendimento cai. Então, precisa sempre dar o melhor. Se tem alguém no seu lugar, é necessário trabalhar o mesmo tanto ou até mais para ganhar uma oportunidade. Nunca dá para saber quem vai ser titular. A escolha é do treinador”, declarou o zagueiro, de contrato renovado até o fim de 2020.

Às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista contra o Santo André. O duelo pelo torneio estadual marca a primeira aparição do recém-chegado técnico Roger Machado no comando do clube alviverde.

“Cada treinador tem seu método e jeito de jogar, mas estou gostando (do estilo de Roger Machado)”, contou Thiago Martins. “Ele pede para fecharmos as linhas e estarmos sempre bem posicionados. Vamos treinar para tentar fazer com perfeição nos jogos”, completou.