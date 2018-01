Surpreso com chance, Antônio Carlos revela procura do São Paulo

O técnico Roger Machado surpreendeu a todos quando escolheu Antônio Carlos e Thiago Martins como a dupla de zaga titular do Palmeiras nesta início de temporada. Um dos que foram surpreendidos com a escolha foi o próprio Antônio Carlos. Contratado no início de 2017, o defensor que atuou em apenas nove oportunidades no ano passado tem dado conta do recado na defesa palmeirense, porém confirma que ficou surpreso com a chance logo no início desta temporada.

“Eu não vou dizer que não me surpreendi, porque com certeza foi uma surpresa. Mas foi fruto de um trabalho construído desde o ano passado. Fui ganhando confiança, fui trabalhando, me dedicando. A cada treino que acabava eu ia lá na academia, me esforçava. Foi a sequência de um trabalho. Voltei com o pensamento de que o foco seria trabalhar, começando jogando ou não”, explicou o camisa 25.

Se hoje, Antônio Carlos compõe a segunda melhor defesa do Campeonato Paulista com apenas dois gols sofridos, há pouco mais de uma mês o jogador era considerado carta fora do baralho no Palmeiras. Com contrato até dezembro, a expectativa era de que o atleta seria liberado após a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube prorrogou o empréstimo junto ao Tombense-MG até o final de 2018.

Antes da renovação do atleta de 24 anos ser oficializada, o nome de Antônio Carlos chegou a ser ligado a outros clubes brasileiros, entre eles o São Paulo. O defensor confirmou que existiu uma sondagem do Tricolor paulista, porém deixa claro que sua vontade sempre foi de continuar no clube alviverde.

“Teve, sim (sondagem do São Paulo), mas meu pensamento sempre foi continuar no Palmeiras. Desde quando cheguei, falei para minha esposa, meus amigos e até para os meus companheiros que queria fazer história aqui dentro. Quando o Alexandre Mattos me ligou, eu fiquei muito feliz e falei pra ele que era a minha hora, que iria dar o meu máximo e que conseguiria ajudar a equipe”, revelou o zagueiro.

Titulares neste início de temporada, Antônio Carlos e Thiago Martins possuem uma concorrência grande no miolo de zaga do Palmeiras. Para o setor, Roger Machado ainda tem a sua disposição: Luan, Juninho e Edu Dracena, que ainda realiza trabalhos específicos de início de temporada. Além destes, o elenco ainda conta com Emerson Santos e Pedrão, que não foram inscritos para a disputa do Campeonato Paulista.

Com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, o Palmeiras é a única equipe com 100% de aproveitamento no Paulistão. Para seguir com os bons resultados, Antônio Carlos e o restante do time titular volta a campo neste domingo, quando encaram o Santos no primeiro clássico de 2018.

