Substituto de Felipe Melo, Thiago Santos tem só uma derrota no ano como titular

A suspensão de Felipe Melo tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro deve abrir espaço para uma sequência de Thiago Santos na equipe titular do Palmeiras. Se depender do retrospecto do volante na temporada, Luiz Felipe Scolari e a torcida palestrina podem depositar a confiança no jogador.

Dos 45 jogos do Verdão no ano, Thiago Santos participou de 26, seja iniciando a partida ou entrando no decorrer. Foram 12 duelos saindo do banco de reservas e 14 como titular, com 15 triunfos, nove empates e duas derrotas. Um dos resultados negativos ocorreu no amistoso contra o Guarani, em julho.

O único revés oficial aconteceu no dia dois de abril, quando o Palmeiras acabou derrotado pelo San Lorenzo, ainda pelo primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, na Argentina, em uma das piores exibições da equipe na temporada. Na ocasião, o volante começou entre os onze, mas foi substituído no intervalo, dando lugar justamente a Felipe Melo.

Após a expulsão do Pitbull diante do Grêmio, pelo primeiro embate das quartas de final da competição continental, Felipão já deu a entender que Thiago Santos será o substituto na volta, marcada para esta terça-feira, no Pacaembu, ás 21h30 (de Brasília).

Além da Libertadores, o camisa 5 do Verdão deve ganhar oportunidades no Campeonato Brasileiro, onde Felipe Melo foi julgado pelo cartão vermelho recebido diante do Bahia e levou quatro jogos de gancho. Matheus Fernandes, Jean e Ramires são as outras opções de Felipão, mas têm como característica um poder menor de marcação, fato que coloca Thiago Santos em vantagem na disputa pela posição.