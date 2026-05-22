Sub-20 do Palmeiras disputa torneio na Holanda em busca de quarto título; veja relacionados e jogos

A equipe sub-20 do Palmeiras irá disputar o ICGT Tournament, na Holanda, competição que começa neste sábado, na cidade de Uitgeest, e tem final prevista para segunda-feira. Tricampeão do torneio, a delegação palmeirense já está na Holanda e se prepara para a estreia.

Neste ano, o Verdão está no Grupo A, ao lado de Olympique de Marseille-FRA, Panathinaikos-GRE e Uitgeest-HOL. Enquanto isso, o Grupo B é composto por Heerenveen-HOL, Olympiakos-GRE, Red Bull Bragantino e Sparta Rotterdam-HOL.

Os times se enfrentam dentro de seus grupos, e os dois melhores de cada grupo avançam à semifinal. A estreia das Crias da Academia será contra o Panathinaikos, da Grécia, às 6h (de Brasília) deste sábado.

O Palmeiras será comandado pelo técnico Allan Barcellos. O grupo ainda conta com jogadores que atuam com frequência nas partidas do sub-20, como João Gabriel, João Paulo, André Lucas, Coutinho, Felipe Teresa, Eduardo e Heittor.

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Histórico do Palmeiras no ICGT Tournament

O Palmeiras já conquistou três vezes o título da competição. Em 2022, foi campeão ao vencer o Espanyol-ESP por 2 a 1 na final. No ano seguinte, ficou com a taça ao superar o AZ Alkmaar-HOL por 1 a 0. Por fim, na última edição, derrotou o Lyngby-DIN por 3 a 0 na decisão, com gols de Kidani, Erick Belé e Riquelme Fillipi. Os dois últimos estão integrados à equipe profissional.

Como o Palmeiras chega?

O Palmeiras é o único time invicto no Campeonato Brasileiro sub-20, com nove vitórias e quatro empates. Após vencer o Corinthians por 1 a 0 na última rodada, o Verdão volta a campo pelo torneio na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau (CE).

Veja os jogadores relacionados para o torneio:

Goleiros: Alex (06) e Gustavo Navarro (10);

Laterais: André Lucas (06) e João Gabriel (07);

Zagueiros: Francisco Neto (07), João Paulo (07), Meykson (06) e Pedro Pereira (07);

Meio-campistas: Coutinho (06), Gabriel Silva (07) e Romildo (07);

Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Eduardo Mariotto (07), Felipe Teresa (06), Heittor (07), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Nathan (07) e Wesley (08).

Agenda de jogos do Palmeiras

Panathinaikos-GRE x Palmeiras

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Hora: às 6h (de Brasília)

Olympique de Marseille-FRA x Palmeiras

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Hora: às 8h20 (de Brasília)

Palmeiras x Uitgeest-HOL

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Hora: às 10h40 (de Brasília)