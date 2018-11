STJD marca julgamento e pode tirar Felipão e Deyverson da reta final do Brasileirão

O Palmeiras pode perder Deyverson e Luiz Felipe Scolari para a reta final do Campeonato Brasileiro. Inicialmente adiado a pedido do Ceará, o julgamento da dupla já tem data marcada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva): segunda-feira.

Deyverson, por sua vez, foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em jogada violenta. O centroavante poderá receber de uma a seis partidas de suspensão na competição nacional pelo lance que resultou em sua expulsão contra o Ceará.

Felipão também poderá ficar de fora de toda a reta final do Palmeiras no Brasileirão, caso seja punido por seis jogos em virtude de declarações após o confronto em que o árbitro André Luiz de Freitas Castro deu cartões amarelos a Bruno Henrique, Lucas Lima e Mayke, que acabaram deixando o trio de fora do jogo seguinte, contra o Flamengo. Também por declarações no dia, Alexandre Mattos pode ser punido de 15 a 180 dias.

“É mesmo? Ah, não acredito. Só eu perdi? Parece até que tinham lista pronta. Parece que tinha uma lista pronta. Todos sabem que vai prejudicar – disse Felipão, depois da partida, ainda classificando como “estranho” o cartão amarelo mostrado a Bruno Henrique, nos primeiros minutos”, afirmou o treinador na ocasião.

Contra o Atlético-MG, o Palmeiras não poderá contar com os suspensos Dudu, Mayke e Diogo Barbosa, além do machucado Willian. Marcos Rocha e Hyoran, em fase final de transição física, são dúvidas.