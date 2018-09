STJD mantém dois jogos de suspensão a Deyverson por expulsão

Expulso no primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil diante do Bahia, Deyverson precisará cumprir apenas duas partidas de suspensão. Em decisão tomada nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) resolveu manter a punição.

Durante a etapa complementar, em uma jogada aérea com o chileno Mena, Deyverson acabou expulso pelo árbitro Anderson Daronco por desferir uma cotovelada. Para tomar sua decisão, o juiz consultou o VAR durante a partida disputada no Estádio da Fonte Nova.

Denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por jogada violenta, Deyverson foi punido com duas partidas de suspensão em primeira instância. Insatisfeitos com a medida, tanto o Palmeiras quanto a Procuradoria resolveram recorrer.

Nesta quarta-feira, o Pleno do STJD negou provimento aos recursos apresentados pelas duas partes em julgamento realizado no Tribunal de Justiça Desportiva-AM. Por maioria de votos, os auditores mantiveram a pena de dois jogos de suspensão aplicada ao atleta em primeira instância.

Deyverson desfalcou o Palmeiras no segundo e decisivo confronto com o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil e fica fora novamente do duelo com o Cruzeiro. O primeiro jogo pelas semifinais está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.